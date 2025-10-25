Credit: press

Il cantautore australiano Chet Faker dà il via al nuovo capitolo della sua carriera con l’annuncio del suo nuovo album “A Love For Strangers“, la cui uscita è prevista per il 13 febbraio 2026 su BMG.

Nel frattempo ecco un assaggio scintillante dal disco con il brano “This Time For Real”.

Successore di “Hotel Surrender” del 2021, “A Love For Strangers” a quanto ci dicono le note stampa, nasce da un senso di riscoperta personale che si è acuito dopo il decimo anniversario del suo album di debutto, quel “Built on Glass”, che ha segnato l’ascesa della sua carriera.

Queste 12 canzoni riflettono sul dolore e l’incertezza su una scala grandiosa e travolgente, ponendo domande su come ci relazioniamo gli uni con gli altri, esaminando i modi in cui falliamo nel farlo e trasmettendo un necessario senso di speranza quando si tratta di riparare i nostri rapporti con il mondo che ci circonda.

Tracklist:

Side A

Over You 1000 Ways Far Side of the Moon This Time For Real Can You Swim? Remember Me

Side B