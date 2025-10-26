“We’re a pop group, plain and simple. We don’t want to just remind you of some other band. We want to write songs you can’t shake“: ecco il messaggio forte e chiaro che ci arriva da casa Massage, la band di Los Angeles che piazza il nuovo album “Coaster”.

<a href="https://massagetheband.bandcamp.com/album/coaster">Coaster by Massage</a>

Noi, devoti del guitar-pop, prendiamo con le lacrime agli occhi questa nuova perla di una band che dimostra, ancora una volta, di saper scrivere canzoni pop di rara bellezza e di gusto tanto raffinato quanto immediato.

Ci sono le chitarre più solari, quelle che creano incredibili arazzi sullo sfondo più acustico, i suoi più pieni e leggermente riverberati, c’è la Sarah Records, c’è la vecchia scuola classica, c’è la malinconia di sottofondo ma anche il piglio più vigoroso e pimpante, c’è, insomma un guitar-pop declinato in tutte le sue forme ma con un bersaglio che non smette mai di essere centrato, ovvero la melodia, perché i Massage non sbagliano una e dico una linea melodica. Ogni canzone è un trionfo, ogni brano è una hit e la missione di realizzare il disco pop perfetto è stata raggiunta anche stavolta.

Che bellezza.

