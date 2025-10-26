L’anno scorso era uscito il primo EP degli Ondakeiki, “Canti Vol. 1” che tra psichedelia, dub, post rock e molta voglia di sperimentare ha fatto conoscere l’estro sonoro del trio milanese che ora pubblica il secondo capitolo di un progetto dalle ampie vedute in continua crescita ed evoluzione.

“Canti Vol. 2″ fuori su 42 Records regala altre quattro tracce dove Rella, Nicola e Giacomo sperimentano sonorità sempre trascendentali ma più mature e consapevoli. L’incedere ritmato e martellante di “Una Stanza” tra psych rock e dub col basso in primo piano, il reggae di “Un Cerchio” sono i momenti cardine di questo nuovo EP, che non ripete ma amplia quanto fatto in precedenza.

L’esperienza live ha reso più vivido e compatto il sound degli Ondakeiki che non rinunciano a melodie orientaleggianti in “Luce Il Tuo Nome” e tornano ai ritmi dub in “Culla Il Mio Petto”. Spacemen 3 e Panda Bear restano i punti di riferimento principali per il terzetto che conferma di saper gestire con sempre maggior destrezza arrangiamenti e melodie cosmiche.

