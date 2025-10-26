Ma quanto zucchero melodico in questo nuovo EP dei Sunder che prendono il dream-pop e lo mescolano con sapienza e amore al sophisti-pop, arrivando a un delizioso prodotto finito che suona tanto elegante quanto armonico e suggestivo.

Ci sono chitarre di scuola Sarah Records e un approccio intimo e raccolto che ci riporta indietro nel tempo, ma anche quella raffinatezza di certe produzioni anni ’80. I Sunder ci mettono poi una bravura inneganile su più fronti, in primis nella scrittura e nel campo melodico, sempre rigoglioso, ma sopratutto nell’approccio che risulta intimo e accogliente ma che si mostra pronto a anche a platee più ampie.

E occhio perchè va bene la dolcezza, va bene le armonie malinconiche eppure così scintillanti come i raggi del sole che brillano su un lago in pieno autunno, va bene il romanticismo, ma occhio perchè in “Wallflower” questi ti tirano fuori una botta shoegaze che ci spettina a dire poco.

<a href="https://sunderband.bandcamp.com/album/love-always-3">Love, Always by Sunder</a>

La band californiana gioca alla perfezione su un terreno in cui le sfumature si fanno importantissime e preziose…e vincono, eccome se vincono.

Listen & Follow

Sunder: Bandcamp