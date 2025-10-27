Credit: Wyndham Garnett

A poco più di tre anni dall’uscita del suo ottavo LP, “Loose Future“, Courtney Marie Andrews ritornerà il prossimo 16 gennaio, via Thirty Tigers, con un nuovo full-length, “Valentine“.

Scritta durante un periodo di profondi cambiamenti e nuovi inizi, questa raccolta di dieci brani vede la musicista originaria di Phoenix e residente a Nashville trasformare l’infatuazione in una forza “luminosa”.

Registrato su nastro ai Valentine Recording Studios di Los Angeles, è il disco più sperimentale dal punto di vista sonoro della Andrews, che irradia resilienza mentre esplora il terreno tra il dolore e il rinnovamento.

Courtney Marie spiega:

“Valentine” è un disco alla ricerca dell’amore. Ma l’amore, a quanto pare, è molto più di quanto gli avessi attribuito.

In questi brani, la statunitense cattura sia la fragilità che la ferocia delle relazioni umane, senza esitazione e vulnerabile nella sua ricerca. Il disco risuona come una testimonianza di trasformazione, un ritratto della Andrews che emerge dal dolore e dalla sofferenza e si erge con la sua saggezza dall’altra parte.

La musicista di stanza a Nashville aggiunge:

Ero in uno dei periodi più bui della mia vita e le canzoni erano l’unico modo per affrontarlo.

Ad anticipare la release ecco il nuovo singolo “Keeper”, accompagnato da un video diretto da Wyndham Garnett.

La Andrews racconta:

Una sera, a cena, ho chiesto alla mia amica Kate se fossi una persona da tenere. Questa domanda ha dato il via a una conversazione straziante, seguita dalla composizione di un’intera canzone davanti a un piatto di pasta. La conclusione a cui siamo giunti è che tutti sono persone da tenere se sono veramente innamorati.

“Valentine” Tracklist:

1. Pendulum Swing

2. Keeper

3. Cons & Clowns

4. Magic Touch

5. Little Picture Of A Butterfly

6. Outsider

7. Everyone Wants To Feel Like You Do

8. Only The Best For Baby

9. Best friend

10,. Hangman