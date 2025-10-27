Credit: Noah Dillon

È disponibile da oggi, in digitale, “Berghain” feat. Björk & Yves Tumor, il nuovo singolo dell’artista e produttrice vincitrice di 2 Grammy Awards e di 11 Latin Grammy Awards, Rosalìa, che anticipa il suo quarto album in studio, “LUX” (Columbia Records), in uscita il 7 novembre e disponibile in pre-order.

“Berghain”, che apre con un grandioso fulcro orchestrale il secondo movimento di “LUX”, è un viaggio operistico attraverso emozioni e lingue diverse, insieme a Björk e Yves Tumor. Cantato in tedesco, spagnolo e inglese, si muove tra una delicata introspezione e una travolgente potenza cinematografica, bilanciando intimità e grandiosità in un mondo che appare al tempo stesso profondamente personale e sconfinato.

Il video è stato prodotto da Canada e diretto da Nicolás Méndez, collaboratore di lunga data di Rosalìa, noto per aver diretto “Malamente”, “TKN” e “Pienso En Tu Mirá”. Girato a Varsavia, in Polonia, il brano segue una donna che affronta il lutto mentre lotta per ricomporre il suo cuore spezzato. Alla fine, trova conforto e guarigione attraverso la sua spiritualità:

L’album “LUX”, registrato con la London Symphonic Orchestra diretta da Daníel Bjarnason, include i contributi di voci femminili come Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz e Yves Tumor.

La settimana scorsa, Rosalía ha annunciato l’album con uno spettacolare takeover della Gran Vía di Madrid, spegnendo tutte le luci della zona e facendo immergere la città nel buio, prima di riaccendere tutto mostrando l’artwork dell’album. Il tutto è stato trasmesso in livestream per i fan di tutto il mondo.