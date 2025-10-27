Jenn Wasner si è ormai ritagliata una carriera solista di assoluto valore, diversa rispetto a quanto fatto con i Wye Oak e in collaborazione con Bon Iver o Sylvan Esso ma altrettanto genuina. “The Life You Safe” è una riflessione sincera sui sentimenti, i traumi vissuti e quelli ereditati che influenzano la vita, come trovare pace di fronte alla sofferenza altrui in modo consapevole, senza rassegnazione.

Credit: Elizabeth Weinberg

Prodotto da Wasner e Nick Sanborn, registrato ai Betty’s di Chapel Hill (North Carolina) e ai Montrose Recording di Los Angeles (California) è un album che parla degli altri e di se stessi, della dipendenza e dei rapporti difficili. “I did not enter this world afraid / And I refuse to leave it this way” recita la voce di Jenn in “Afraid” ed è un mantra potente e coinvolgente.

Canzoni vive, di carne e sangue, dagli arrangiamenti eleganti, con un preciso, raffinato senso della melodia evidente nelle chitarre acustiche e nella batteria di “Keep Me in the Dark”, in “Long After Midnight”, nella lucida delicatezza di “Defeat” con chitarre e tastiere, nel mix di analogico e digitale della splendida “Close to Home”, nei testi che si dipanano avvolgenti.

“The Enemy” e “Pride” brani indie rock agrodolci e distorti, l’intensità folk di “Not Yet Free”, “Theo”, “Instead of Calling” con il violino di Caroline Shaw, “River in My Arms” dolente e riflessiva confermano ancora una volta tutta la maestria di Jenn Wasner . “I Think I’m God” col suo “I think I’m god; I know I’m not.” è l’ammissione finale, commovente e sincera.

La presenza di un gran numero di collaboratori (Alan Good Parker, Jacob Ungerleider, Matt McCaughan e TJ Maiani, Adam Schat, Meg Duffy) rende “The Life You Save” un disco corale di grande umanità e empatia che cresce ascolto dopo ascolto rivelando quella ricchezza strumentale e sonora che fa di Flock Of Dimes un progetto da ascoltare sempre con grande attenzione.