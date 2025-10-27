Credit: Cedric Hervet

Lo scorso 25 ottobre Centre Pompidou di Parigi sono andati in scena i festeggiamenti per il ventesimo anniversario della Because Music nota label dance fondata nel 2004 da Emmanuel de Buretel e Eric Bielsa.

Per l’occasione, oltre a Erol Alkan e Pedro Winter fondatore di un’altra storica etichetta francese la Ed Banger Records, ai piatti, al fianco dell’ospite d’eccezione Fred Again.., si è presentato Thomas Bangalter metà dei Daft Punk.

Bangalter, rigorosamente senza casco questa volta, non appariva in un dj set pubblico da circa 16 anni e per l’occasione oltre a pezzi del suo più noto progetto, “Rollin’ & Scratchin’”, “Digital Love”, “Contact”, ha proposto “Galvanise” dei Chemical Brothers e un brano estratto dalla recente colonna sonora del film di Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”, a cura di Jonny Greenwood.

Guarda l’intera performance:

Bangalter, che nel 2023 ha svelato al mondo il perchè della fine dei Daft Punk progetto che condivideva con l’amico Guy-Manuel de Homem-Christo, ha pubblicato l’anno scorso il suo ultimo disco solista “Chiroptera” colonna sonora di una performance di danza andata in scena all’Opéra Garnier di Parigi.