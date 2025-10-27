Credit: Scarlet Page

I Brigitte Calls Me Baby arriveranno in Italia a fine marzo 2026.

Il gruppo indie-rock dell’Illinois presenterà il suo primo LP, “The Future Is Our Way Out“, realizzato durante l’estate dello scorso anno via ATO Records.

La musica dei Brigitte Calls Me Baby è un elegante viaggio nel tempo e un’esplorazione ravvicinata delle nostre nevrosi moderne.



La band di Chicago abbraccia ingegnosamente generi ed epoche diverse, fondendo il romanticismo sfarzoso del pop della metà del secolo con l’energia frenetica e l’intensità tagliente dell’indie rock dei primi anni del millennio. Concentrandosi sulla voce ipnotica e suadente di Wes Leavins, il risultato è una rara convergenza di raffinatezza, stile e sincerità senza compromessi.

Una sola data nel nostro paese prevista per sabato 28 marzo al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

I biglietti per il concerto degli statunitensi, che costano 20 € + d.p., saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 31 ottobre su ‘Ticketmaster.it‘, ‘Ticketone.it‘ e ‘Vivaticket.com‘.