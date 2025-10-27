Credit: Kris Sulekova

IAMX ritornerà in Italia nel prossimo mese di marzo.

Con il suo “Artificial Innocence Tour 2026” Chris Corner, titolare del progetto e fondatore degli Sneaker Pimps (insieme a Liam Howe), avrà l’occasione di presentare i suoi due LP più recenti, “Fault Lines 1” (2023) e “Fault Lines 2” (2024).

Il musicista synth-pop di stanza a Londra si esibirà mercoledì 25 marzo al Legend Club di Milano, in quella che sarà la sua unica data nel nostro paese.

I biglietti per il concerto, che costano 30 € + d.p., sono già disponibili su ‘Vivaticket.com‘.