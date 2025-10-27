Credit: Emma Summerton

Laufey arriverà in Italia nel mese di marzo.

La musicista islandese di origini cinesi, vincitrice di un Grammy, ha pubblicato lo scorso agosto, via Vingolf Recordings / AWAL, il suo terzo LP, “A Matter Of Time”, e lo verrà a presentare nel nostro paese.

Con “A Matter of Time”, Laufey consolida ulteriormente il suo stile unico, radicato nelle sue amate influenze classiche e jazz, ma libero da regole rigide:

Penso costantemente alla musica classica e al jazz, a come preservarli e render loro omaggio. In questo album ho voluto anche lasciare che il cuore vagasse libero.

Per farlo, ha collaborato con due co-produttori: Spencer Stewart, già al suo fianco nei primi due album, e Aaron Dessner dei National (Taylor Swift, Ed Sheeran), noto per il suo approccio intimo e istintivo.

Una sola data per lei prevista per mercoledì 11 alla ChorusLife Arena di Bergamo.

I biglietti saranno disponibili a partire da mercoledì 29 ottobre su ‘Ticketone.it‘.