Miles Kane annuncia il suo ritorno in Italia previsto per febbraio 2026.

L’ex frontman dei Rascals presenterà il suo ottimo sesto LP solista, “Sunlight In The Shadows“, uscito pochi giorni fa per Easy Eye Sound e nostro attuale disco della settimana.

Prodotto da Dan Auerbach dei Black Keys, “Sunlight In The Shadows” è composto da 12 brani di rock n roll psichedelico. Ricco di chitarre lussureggianti e stridenti e pieno zeppo di hook, l’album si muove delicatamente sul confine tra rock grezzo ed energico e anthem rilassati, il tutto con un tocco della caratteristica chitarra tremolo di Miles e un sacco di divertimento.

Saranno ben due gli appuntamenti con il musicista nativo del Merseyside previsti per sabato 21 ai Magazzini Generali di Milano e per domenica 22 all’Orion di Ciampino (Roma).

I biglietti per i concerti dell’inglese andranno in vendita generale a partire dalle ore 11 di venerdì 31 ottobre su ‘Ticketmaster.it‘, ‘Ticketone.it‘ e ‘Vivaticket.com‘.