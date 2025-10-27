Credit Foto: John Spinks

Sappiamo che i Radiohead hanno dovuto affrontare svariate critiche per le loro decisioni passate di esibirsi in Israele, così come per la collaborazione del chitarrista Jonny Greenwood (sposato con l’artista israeliana Sharona Katan) con il musicista istraeliano DuDu Tassa e altri artisti israeliani. Di conseguenza, sia Greenwood che il frontman Thom Yorke sono stati oggetto di proteste, anche molto palesi come quella avvenuta a Melbourne, nel 2024, durante un live dello stesso Yorke.

In vista del loro tour di ritorno a novembre, i membri dei Radiohead hanno affrontato la controversia, e le loro posizioni individuali sempre più divergenti sulla questione, in una nuova intervista al Sunday Times (via Consequence Of Sound).

All’inizio di quest’anno, Yorke aveva pubblicato un lungo comunicato come risposta alle critiche sulla sua presunta mancanza di reazione a quanto accadeva in Palestina, condannando al contempo quella che definiva “la caccia alle streghe dei social media“.



In merito, proprio in questa intervista al SundayTimes, Yorke ha detto: “Questo mi tiene sveglio la notte. Mi dicono cosa ho fatto nella mia vita, cosa dovrei fare in futuro e che quello che penso è insignificante. La gente vuole prendere quello che ho fatto, che significa così tanto per milioni di persone, e cancellarmi. Ma questo non è affar loro e non mi considero una persona cattiva“.

“Ultimamente mi è capitato più volte di sentirmi gridare ‘Free Palestine!’ per strada“, ha continuato Yorke. “Ho parlato con un ragazzo. Il suo motto era: ‘Hai una piattaforma, un dovere e devi prendere le distanze da Jonny’. Ma io ho risposto: ‘Tu ed io, in piedi per strada a Londra, che ci urliamo contro? Beh, i veri criminali, che dovrebbero essere davanti alla Corte penale internazionale, ridono di noi che litighiamo tra noi in pubblico e sui social media, mentre loro continuano impunemente ad uccidere persone’. È un’espressione di impotenza. È una prova di purezza, una caccia alle streghe di basso livello alla Arthur Miller. Rispetto profondamente lo sgomento, ma è molto strano trovarsi dalla parte di chi lo subisce“.

Il chitarrista dei Radiohead, nel frattempo, ha rivelato che sta lavorando a un nuovo disco con musicisti israeliani e mediorientali, aggiungendo: “Ed è pazzesco che io abbia paura di ammetterlo. Eppure questo mi sembra progressista: fischiare a un concerto non mi sembra coraggioso o progressista“.

Ha continuato: “Ho partecipato a proteste antigovernative in Israele e non si può muovere un passo per via di tutti gli adesivi ‘Fuck Ben-Gvir’. Trascorro molto tempo lì con la mia famiglia e non posso semplicemente dire: ‘Non farò musica con voi bastardi a causa del governo’. Non ha senso per me. Non ho alcuna lealtà – né rispetto, ovviamente – per il loro governo, ma ho lealtà e rispetto per gli artisti nati lì”.

Alla domanda sulla possibilità di tenere un altro concerto in Israele, Yorke ha risposto con fermezza: “Assolutamente no. Non vorrei trovarmi a meno di 5.000 miglia dal regime di Netanyahu. Ma Jonny ha radici lì, quindi lo capisco“.

“È pazzesco“, ha aggiunto Greenwood. “L’unica cosa di cui mi vergogno è di aver trascinato Thom e gli altri in questo pasticcio, ma non mi vergogno di lavorare con musicisti arabi ed ebrei. Non posso scusarmi per questo“.

Yorke ha anche ammesso di essere preoccupato che il prossimo tour dei Radiohead possa essere interrotto dai manifestanti. “Ma a loro non importa nulla di noi. Si tratta solo di pubblicare su Instagram qualcosa di drammatico che sta accadendo e, no, non credo che Israele dovrebbe partecipare all’Eurovision“.

Il chitarrista Ed O’Brien, che in precedenza aveva pubblicato sui social media un post a sostegno della Palestina libera, ha sottolineato che i Radiohead hanno suonato anche a Ramallah, in Cisgiordania. Ha aggiunto che “non giudicherà nessuno…ma la cruda verità è che, anche se una volta eravamo molto uniti, ora non parliamo più molto tra di noi, e va bene così“.

Il batterista Phil Selway ha osservato che “ciò che il BDS [Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni] ci chiede è impossibile. Vogliono che prendiamo le distanze da Jonny, ma questo significherebbe la fine della band e Jonny ha una posizione molto ferma. Ma è strano essere osteggiati da artisti con cui ci sentivamo generalmente in sintonia“.

Nell’intervista non si è parlato solo della questione palestinese. Ma anche dell’imminente tour (sembra che la band pescherà la setlist da un elenco di 65 canzoni che sono state messe sul piatto come “prendibili) e non solo.

Yorke, ad esempio, ha ammesso di non essersi mai “concesso il tempo di elaborare il lutto” dopo la morte della sua prima moglie, Rachel Owen, nel dicembre 2016. “Il mio dolore veniva fuori in modi che mi facevano pensare: devo liberarmene“, ha spiegato. “Ci sono stati momenti nella mia vita in cui ho cercato conforto nella musica e ho suonato il pianoforte, ma fa letteralmente male. Fisicamente. La musica fa male, perché stai attraversando un trauma“.

Mentre Ed O’Brien, ricorda l’ultimo tour del 2018 che ha sancito il lungo break della band: “L’ultimo tour non è stato fantastico. Mi sono piaciuti i concerti, ma ho odiato tutto il resto. Ci sentivamo disconnessi, completamente esausti. Succede. È stata tutta la nostra vita, cos’altro c’è? Guarda, il successo ha uno strano effetto sulle persone, semplicemente non volevo più farlo. E gliel’ho detto. Poi ho attraversato una lunghissima notte buia dell’anima. Ho avuto una profonda depressione. Ho toccato il fondo nel 2021. E una delle cose belle che ne è venuta fuori è stata la consapevolezza di quanto amo questi ragazzi. Li ho conosciuti quando avevo 17 anni e sono passato dal pensare che non mi vedevo più a farlo al rendermi conto che, sapete, abbiamo delle canzoni fantastiche”.