A distanza di due anni Róisín Murphy torna a far parlare di se per alcune, controverse, dichiarazioni sulla comunità transgender.

L’artista irlandese, che già nell’agosto del 2023 aveva fortemente criticato l’utilizzo dei bloccanti ormonali somministrati ai bambini transgender per ritardarne la pubertà e quindi lo sviluppo di caratteristiche sessuali non volute, in un recente post sul suo account X ha pubblicato un grafico che suggerisce come, dal 2021 al 2024, c’è stato un calo dei giovani adulti che si identificano come transgender e non binari:

It was never real. Terribly sad though. Absolute havoc wreaked on children, families and society. pic.twitter.com/ULx4QT20ww — Róisín Murphy (@roisinmurphy) October 21, 2025

Ad un utente, che sotto quel post ha commentato Sì, le persone sono meno propense a essere apertamente trans nei momenti in cui l’incitamento all’odio verso le persone trans è incoraggiato da chi detiene il potere la Murphy ha ribattuto Penso che tu ti riferisca quando si sentono voci di dissenso.

Lo scambio di battute social non è passato inosservato al Back In Town, festival dove l’artista avrebbe dovuto suonare come headliner:

Ciao, vogliamo condividere con voi un annuncio importante sul nostro festival. Siamo estremamente entusiasti del Back In Town Festival, che si terrà per la prima volta quest’anno. Fin dalla fase di ideazione, siamo partiti dal sogno di un vero festival musicale con sede a Istanbul, che ci mancava: includere tutti in tutta la loro diversità, dove tutti possano sentirsi al sicuro e a proprio agio. Il nostro intero linguaggio comunicativo, la nostra selezione di artisti e i nostri partner sono stati plasmati per rafforzare questa struttura con tutte le opportunità a nostra disposizione.

Con la stessa prospettiva, abbiamo aggiunto Róisín Murphy alla nostra line-up come headliner, convinti che rappresenti l’energia che ci mancava e che abbia toccato molti di voi in modo sincero.

Tuttavia, le dichiarazioni che ha rilasciato negli ultimi giorni hanno completamente dissipato queste sensazioni. Poiché non ci sentiremmo mai a nostro agio nell’includerla in un simile contesto di festival, vorremmo dichiarare che non possiamo includerla nel nostro programma, mantenendo i valori che cerchiamo di presentarvi prima di tutto, e consapevoli che questa posizione non può avere alcun equivalente finanziario. Il Back in Town Festival si svolgerà come previsto, con il nuovo headliner che annunceremo presto. Vi ringraziamo per essere stati con noi e ci aspettiamo comprensione da tutti coloro a cui abbiamo involontariamente spezzato il cuore.

La risposta, per nulla tenera della Murphy non si è fatta attendere:

The mob is out in force. The more I see of this cruel “activism,” the more convinced I am that I do not want them anywhere near me or my music, however that may affect my career. I won’t be held to ransom—no more blackmail. What I see more than anything is a spoiled and entitled… — Róisín Murphy (@roisinmurphy) October 23, 2025

Molti sono gli artisti che in queste ore hanno iniziato a criticare l’artista per le sue posizioni.

CMAT in una stories su IG ha dichiarato:

Spero sinceramente che “A Certain Other Irish Pop Star” riceva l’aiuto di cui ha bisogno, ma in questo momento si sta comportando apertamente come una bulla e non è assolutamente una voce da ascoltare o di cui fidarsi quando si tratta della vita delle persone trans.

Le Lambrini Girls tornano sul grafico mostrato nel post incriminato sottolineando come quel calo sia dovuto ad una crescente retorica anti-trans e i tentativi legislativi di cancellazione influenzeranno l’informazione e a certi politici e media stanno rendendo pericolosa l’esistenza delle persone trans e non binarie.

Infine Blessed Madonna dedica alla Murphy un video che non lascia dubbi sulla sua posizione: