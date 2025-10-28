Figura cardine della scena dub e della musica sperimentale contemporanea, Adrian Sherwood ha plasmato un linguaggio musicale unico, in bilico tra dub, reggae, punk, post-punk, elettronica e bass music. Sherwood ha dato vita a progetti pionieristici come African Head Charge, Dub Syndicate, New Age Steppers, Creation Rebel e Tackhead.

Nel 2025, dopo 13 anni di attesa, ha pubblicato il suo quarto album da solista, “The Collapse of Everything”, un’opera che fonde il suo stile atmosferico dub con tecnologie moderne, inclusi strumenti assistiti dall’intelligenza artificiale. Questo lavoro segna un’evoluzione nel suo approccio alla produzione musicale, mantenendo al contempo la sua identità sonora distintiva.

Adrian Sherwood torna in Italia per una data unica, prevista giovedì 5 febbraio 2026 ai Magazzini Generali di Milano. Prima tappa di un tour primaverile tra Europa e Nord America, l’evento offrirà l’occasione di vivere dal vivo una delle figure più autorevoli della cultura dub globale, tra radici, sperimentazione e innovazione digitale.

Biglietti QUI.