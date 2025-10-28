E avanti tutta con il jangle pop dei deliziosi Telephone Numbers che pesca dall’immaginario dei Byrds per dispensare magie sonore ricche di scintillanti chitarre iper melodiche e con dei cori da insegnare a scuola.

<a href="https://thetelephonenumbers.bandcamp.com/album/scarecrow-ii">Scarecrow II by The Telephone Numbers</a>

Adoro i TN sia quando vanno a toccare le corde più morbide, quelle che mi esaltanto con le ballatone e i mid-tempo che ti fanno sciogliere nella malinconia (sopratutto se ci aggiungono gli archi!!) e qui vi assicuro che ce ne sono, ma il bello è che poi sanno cambiare magistralmdnte registro con canzoni che ti fanno saltellare per la stanza (e neanche lo sapessero che se mettono i fiati nei brani io vado fuori di testa!) o diventano vere e proprio filastrocche pop che ti si attaccano alla testa (“Telephone Numbers Theme” provoca assolutamente dipendenza, sappiatelo!).

Quando c’è di mezzo la Slumberland Records noi siamo tranquilli, già sappiamo che tra le mani abbiamo qualcosa di delizioso. Ovviamente “Scarecrow II” segue questo mandato.

