Brian “Geologist” Weitz annuncia il suo debutto solista.

“Can I Get A Pack Of Camel Lights?” è stato registrato ai Drop Of Sun Studios di Ashville, uscirà il 30 gennaio 2026, e include contributi dell’altro membro degli Animal Collective Avey Tare e la batterista dei FACS Alianna Kalaba. C’è anche il figlio di Geologist Merrick Weitz che suona la chitarra acustica nel brano “Government Job.”

“Tonic” è il primo singolo estratto:

Il singolo “Tonic” prende il nome dal leggendario club d’avanguardia di New York, chiuso nel 2007. È lì che Geologist vide la leggenda giapponese Keiji Haino esibirsi in un intenso set con la ghironda, lo strumento ora adorato dallo stesso artista americano.

Gran parte della musica formativa della mia adolescenza era basata sulla chitarra, e a quell’età si cerca di suonare come i propri pezzi preferiti. Ma io stesso non sono mai stato molto bravo con la chitarra. Un paio di anni fa, mentre cercavo di creare un set di drone di ghironda solista da portare in tour, ho sentito una storia su Greg Ginn che suonava assoli di chitarra su una drum machine. Stavo iniziando ad accettare che qualsiasi drone potessi creare sulla ghironda non sarebbe mai stato all’altezza quando ho sentito Keiji Haino suonarne uno per la prima volta al Tonic nel 1998. Così ho seguito la strada di Ginn e ho scritto questo disco. Non riesco ancora a suonare o scrivere come i miei pezzi preferiti, ma la ghironda mi ha avvicinato più di quanto abbia mai fatto la chitarra.