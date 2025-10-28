A sette anni di distanza dall’ultimo live nel nostro paese, Circolo Magnolia, Milano, nel 2019, Mac DeMarco tornerà sui palchi italiani con tre imperdibili date a giugno 2026:
27 giugno BOLOGNA Sequoie Music Park
28 giugno ROMA Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Cavea
30 giugno MILANO Parco della Musica
Biglietti in vendita tramite presale esclusiva per gli iscritti alla newsletter di DNA concerti a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 29 ottobre, tramite prevendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 31 ottobre su Dnaconcerti.com
Mac DeMarco ha pubblicato il recente “Guitar“, scritto e registrato da solo nella sua casa di Los Angeles nel novembre 2024, lo scorso agosto.