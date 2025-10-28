Il prossimo 9 gennaio i Cribs pubblicheranno il loro nono LP a cinque anni di distanza dal precedente, “Night Network“.

Il nuovo “Selling A Vibe“,dal quale già ad agosto abbiamo ascoltato un primo estratto, “Summer Seizure“, svela una nuova anticipazione.

Ascolta “A Point Too Hard To Make”:

Il bassista e cantante Gary Jarman sul nuovo pezzo:

Tutti quei danni degli anni 2000, in pratica. Romantici di provincia – anni trascorsi a desiderare un legame, una fuga, un’emozione – concessi in abbondanza, per un intero decennio. Cosa fai quando la festa finisce? Dove ti porta? Ti faremo sapere se/quando ci arriveremo. Però ci siamo ancora l’un l’altro. È di questo che parla questa storia, un po’ un lavello da cucina, in realtà.