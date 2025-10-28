credit Kidston Raymonde

Attualmente impegnati nella finalizzazione del nuovo album in uscita nel 2026, i The Twilight Sad pubblicano oggi il nuovo singolo “Waiting For The Phone Call” con Robert Smith dei The Cure alla chitarra, su Rock Action Records. Un appassionato racconto autobiografico che descrive una telefonata che non vorresti mai ricevere.

Commentando il brano, il cantante e autore James Graham afferma: «Waiting For The Phone Call parla di dolore, amore e malattia mentale. Queste cose hanno preso il sopravvento sulla mia vita e mi sono ammalato. Ho perso la persona più importante per me nel modo più crudele possibile. Ho sempre usato la scrittura come metodo per elaborare e affrontare le mie emozioni, ma sono diventate un problema e non riuscivo a controllarle. Scrivere musica con Andy… soprattutto negli ultimi sette anni è stata sia una via di fuga che un’opportunità per elaborare e cercare di dare un senso alla vita. Tutti noi abbiamo aspettato una telefonata che potesse cambiare la nostra vita. Purtroppo questa canzone parla di una telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere“.

I The Twilight Sad annunciano anche un tour in UK e Europa ad aprile e maggio 2026, che includerà una performance alla Roundhouse di Londra. C’è anche una data italiana, ovvero il 12 aprile al Legend Club di Milano. Biglietti QUI.

Dai loro inizi come gruppo di compagni di scuola uniti dalla passione per la musica alla forza che sono diventati silenziosamente, l’ascesa dei The Twilight Sad è avvenuta alla vecchia maniera con grinta, impegno e cinque eccezionali album in studio. I Twilight Sad si distinguono per la loro sincerità senza paura, l’ambizione sonora e il legame emotivo che creano con gli ascoltatori: una band rara che trasforma la disperazione in bellezza, il rumore in grazia e la vulnerabilità in qualcosa di trascendente.