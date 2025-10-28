La cantautrice Josaleigh Pollett, originaria di Salt Lake City, pubblica “Radio Player”, un nuovo singolo dal sound suggestivo ed elettronico in cui si riunisce con il suo collaboratore di lunga data Jordan Watko (Crowd Shy) per la prima volta dal trasferimento di Jordan in Giappone, rendendo questa la loro prima produzione discografica dal 2023, quando pubblicarono l’acclamato “In the Garden, By the Weeds”.

Nonostante la distanza che li separa, i due hanno deciso di rendere la loro prima collaborazione transcontinentale più ambiziosa ed esplorativa rispetto al passato. Questo nuovo singolo dal ritmo lento fonde atmosfere analogiche, indie rock e melodie pop per creare qualcosa di inquietante, claustrofobico e catartico.

<a href="https://josaleighpollett.bandcamp.com/track/radio-player">Radio Player by Josaleigh Pollett</a>

Una canzone magnetica e decisamente ipnotica, che sembra andare a sprazzi, ma che non ci fa mai perdere il filo, perché sempre accattivante e ricca di magia, che ci ocnduce a quel finale riverberato ed epico. Una gran bella canzone.

Parlando del loro ritorno, Josaleigh commenta:

“Radio Player è una canzone che parla di ricordi e paure, vagamente ispirata al film Poltergeist, visto in tenera età. È un viaggio attraverso i corridoi dell’infanzia che lasciamo illuminati. Una luce rosa lampeggia e invita l’ascoltatore ad entrare, liberandolo cinque minuti dopo, cambiato e ricoperto di ectoplasma. Questa è la prima canzone che abbiamo realizzato insieme da quando Jordan si è trasferito in Giappone nel 2024 e, invece di lasciare che la distanza smorzasse la nostra collaborazione, abbiamo cercato di assecondare il caos e la confusione di creare da estremità diverse di giorni diversi, separati da un oceano. Penso che gran parte di quell’ansia e di quella novità, mescolate alla dedizione dell’amicizia, siano alla base di questa nuova musica“.

