credit: Timothy O’Connell

Ecco i Music City, nati a Dublino e con sede a Londra, che si preparano a svelare il loro debutto punk e accattivante: “Welcome to Music City” è in uscita il 6 febbraio 2026 per la Redundant Span Records.

“Non avevo in mente un tema o un arco narrativo, ma guardando indietro l’album sembra una lotta costante tra speranza e delusione“, racconta il cantautore Conor Lumsden. “Sono gli alti e bassi del semplice cercare di cavarsela, in amore, contro le forze esterne o quelle dentro la propria testa“.

Il nuovo singolo “Common Sense” è un inno spavaldo che vede la partecipazione di Tina Halladay degli Sheer Mag, interpretato con la passione di un dodicenne che suona la chitarra davanti allo specchio. I Music City hanno fatto tournée con gli Sheer Mag e i Parquet Courts e sono recentemente tornati dalla Spagna e dall’Italia dove hanno fatto da spalla ai Lemon Twigs.

Conor Lumsden dice di “Common Sense”: “È una canzone che parla della mancanza di buon senso. Per il riff principale, volevo catturare lo spirito di quando hai dodici anni, compri la tua prima chitarra e ti scateni davanti allo specchio della tua camera da letto. Nessun filtro, nessun piano di carriera musicale, solo la pura gioia di suonare una chitarra elettrica con tutta la forza che hai“.

Music City è nato quando Conor si è unito ai suoi amici musicisti Evan e Pete (ex membri dei The Strypes). “La loro band si era appena sciolta e io pensavo che fossero musicisti incredibili. Evan ha suonato la batteria in tutto il disco e gli devo gran parte del suo feeling e del suo groove. Il segno distintivo di un grande batterista non sono i fill appariscenti, ma il modo in cui riesce a dare vita e respiro a un semplice ritmo. Evan ha entrambe le cose“.

Un bran freschissimo, che trasuda uno spirito rock accattivante e classico, senza tempo.

Listen & Follow

Music City: Instagram