A distanza di tre anni dall’uscita del loro terzo LP, “Compact Trauma“, il prossimo 6 febbraio gli Ulrika Spacek torneranno con un nuovo full-length, “Expo“, che sarà realizzato dalla Full Time Hobby, con cui hanno da poco firmato un contratto.

“EXPO” è un simbolo dell’arte collettiva e una dialettica tra analogico ed elettronico.

Sebbene le loro fondamenta siano ben radicate nel mondo del rock psichedelico e sebbene siano ispirati più che mai da elementi elettronici, gli Ulrika Spacek sono interessati al glitch che esiste tra i due. La loro musica tiene conto del calore umano e dell’isolamento digitale, in parti uguali accogliente e del tutto alienante.

Il gruppo di stanza a Londra dice:

Si può dire molto sulla scrittura quando non c’è un obiettivo, c’è una libertà e una purezza che apre le porte a più musica e, in questo caso, ha creato l’atmosfera per un nuovo album, più freddo, più oscuro e che abbraccia l’elettronica e nuove strumentazioni in un nuovo terreno.

E poi aggiunge:

Il tema principale dell’album è l’isolamento e l’alienazione in un mondo online in cui sembra che tutti intorno a te si mettano costantemente in mostra, vivendo in pubblico con il desiderio di essere visti e ascoltati. L’era dell’‘individualità’ è solitaria, è una stanza di specchi concavi, e con questo in mente, abbiamo deciso di impegnarci nel nostro sforzo più collettivo; è un ritorno alla forza del numero, contate fino a cinque.

Il primo singolo si chiama “Build A Box Then Break It” ed è accompagnato da un video diretto da Low Limit Vision.

“Expo” Tracklist:

1. Intro

2. Picto

3. I Could Just Do It

4. Build A Box Then Break It

5. This Time I’m Present

6. Showroom Poetry

7. Expo

8. Square Root Of None

9. Weights & Measures

10. A Modern Low

11. Incomplete Symphony