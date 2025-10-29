Johan Angergård e Karolina Komstedt non hanno mai smesso di pubblicare canzoni in questi mesi. Potremmo dire, per la precisione, che praticamente ogni mese arriva un loro brano e poi arriva il momento in cui si deve creare un “contenitore” adatto. Ecco quindi “Seasonal Echoes”, dodicesimo album dei Club 8 che arriva a racchiudere tutte le perle indie-pop del duo svedese.

Credit: Bandcamp

Posso aggiungere qualcosa di nuovo a quanto già conosciamo alla band? No e ovviamente non è un male. Johan e Karolina praticamente fanno bene tutto quello che, in quel momento, decidono di affrontare. Ecco che sono deliziosi quando ci fanno muovere e ballare col basso alla Peter Hook e ritmica danzereccia, sono fenomenali quando sembrano una versione più zuccherosa dei primi J&MC, ci fanno impazzire quando sfornano visioni guitar-rock fragranti e sporche di un minuto e mezzo, ma nello stesso tempo ci lasciano a bocca aperta quando invece vanno di gestione minimalista o quando dispensano caramelline synth-pop di una dolcezza irresistibile.

Morale della favola in ogni loro aspetto non sbagliano un colpo, dimostrando che dal loro cilindro la magia indie-pop non accenna a finire, così come il gusto pazzesco per le melodie, così come i rimandi dei nostri, sempre chiari e limpidissimi, che si chiamino New Order o Field Mice.

L’ennesima conferma.