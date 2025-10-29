La band di Brighton approda su label City Slang!

I Ditz, gruppo che si muove in una terra di nessuno tra hardcore-postpunk e sperimentazione, come prima mossa per la nuova etichetta tirano fuori un 12″ (disponibile dal 28 Novembre, mentre il formato digitale è online da oggi) che ha sul lato A una traccia da 9 minuti intitolata “Don Enzo Magic Carpet Salesman“ mentre sul lato AA una più “convenzionale” traccia dal titolo “Kalimba Song“.

Ascolta “Don Enzo Magic Carpet Salesman“:

Sul brano questo il commento del C.A.Francis:

Don Enzo è nato da una demo che Looker (Jack, chitarrista) ha confezionato dopo la fine del nostro tour all’inizio dell’anno. Inizialmente era solo la prima parte del brano, quella che chiamiamo il primo movimento. Dopo aver scritto e registrato un po’ di testo, gliel’ho rispedito per il mixaggio e poi lui me l’ha rispedito con altri 5 minuti di musica alla fine. Questa è la genesi della struttura in 3 movimenti e mi ha costretto a pensare fuori dagli schemi mentre scrivevo i testi. Avevo già la prima parte, nata dalla mia frustrazione per le notizie sull’arte dell’intelligenza artificiale, che erano l’argomento di discussione all’epoca. Per il secondo movimento ho deciso di incarnare il personaggio dell’intelligenza artificiale personificato che avevo creato nel primo movimento. La sezione finale doveva essere l’ultimo sussulto di vera arte prima della sua inevitabile implosione sotto il peso della fanghiglia dell’intelligenza artificiale. Spero che non sia quello che succederà davvero, ma non sono ottimista.