A quasi tre anni e mezzo di distanza dal precedente, “Tableau“, il prossimo 13 marzo, via Heavenly Recordings, The Orielles pubblicheranno il loro quarto LP, “Only You Left“.

Registrato tra Amburgo e l’isola greca di Hydra, dove non circolano automobili, durante l’estate del 2024 e prodotto dal collaboratore di lunga data Joel Anthony Patchett, l’album si basa sulla sperimentazione di “Tableau” (2022), ma allo stesso tempo trova una collocazione nel familiare.

Il chitarrista Henry Wade spiega:

Devi morire e rinascere tra un album e l’altro.

Attraverso questo processo di rinnovamento creativo, il trio di stanza a Manchester è riuscito a superare una pandemia, a sfidare la volubilità di un’industria musicale guidata dalle tendenze e a riemergere, come una fenice, con qualcosa di familiare agli Orielles, ma allo stesso tempo completamente diverso.

Ad anticipare l’uscita ecco il singolo “Three Halves”, che potete ascoltare qui sotto.

Gli inglesi dicono del singolo:

Citando idee che ci hanno interessato nelle prime fasi della scrittura del nuovo disco, “Three Halves” oscilla tra i suoi assurdi contrasti, come suggerisce il nome. Costruita su un paesaggio sonoro di organi ronzanti, chitarra e violoncello, fluttua tra rumore e vuoto, precisione e catarsi, accogliendo ogni metà che conduce alla successiva.