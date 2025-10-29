Credit: Miles Kalchik

Dopo aver condiviso il singolo “Light Night Mountains All That” a fine settembre, i Ratboys annunciano ora i dettagli del loro sesto LP, “Singin’ To An Empty Chair“, in uscita il prossimo 6 febbraio, via New West Records, a distanza di quasi due anni e mezzo dal precedente, “The Window“.

La band dell’Illinois ha scritto e registrato i demo dei nuovi brani in una baita situata su un terreno di 75 acri nella Driftless Area del Wisconsin. Alcuni mesi dopo sono tornati lì per lavorare per una settimana con il co-produttore Chris Walla (Death Cab for Cutie, Tegan and Sara). Insieme a Walla si sono poi trasferiti allo studio Electrical Audio di Steve Albini a Chicago e infine al Rosebud Studio di Evanston, nell’Illinois.

Il bassista Sean Neumann racconta:

Volevamo affrontare questo disco come se fosse una trapunta. Abbiamo registrato le canzoni in tutti questi luoghi diversi, quindi abbiamo affrontato il lavoro in modo che canzoni diverse avessero scene diverse. Alcune parti delle canzoni sono state registrate in spazi diversi, e noi passiamo da una all’altra durante tutto il disco per aiutare a raccontare la storia di ogni canzone.

La frontwoman Julia Steiner ha iniziato la terapia per la prima volta prima di iniziare a lavorare su “Singin’ to an Empty Chair”, il che ha influenzato i testi dell’album, il cui titolo fa riferimento alla tecnica della “sedia vuota”, un esercizio terapeutico in cui si pratica una conversazione difficile con qualcuno che non è presente, parlando a una sedia vuota.

Julia dice:

Un tema importante e dominante di questo disco è il mio tentativo di documentare la mia esperienza di allontanamento da una persona cara. L’obiettivo è quello di aggiornare questa persona su ciò che sta succedendo nella mia vita e cercare di superare l’impasse e tendere una mano nel vuoto.

Per il nuovo singolo, “Anywhere”, la Steiner si è ispirata al cane di famiglia del chitarrista Dave Sagan.

Julia spiega:

Ogni volta che la mamma di Dave lascia la stanza, oh cavolo, il suo mondo crolla. Lo si vede dal suo viso. Penso che molti di noi possano identificarsi con questo tipo di attaccamento ansioso.

“Singin’ To An Empty Chair” Tracklist:

1. Open Up

2. Know You Then

3. Light Night Mountains All That

4. Anywhere

5. Penny In The Lake

6. Strange Love

7. The World, So Madly

8. Just Want You To Know The Truth

9. What’s Right?

10. Burn It Down

11. At Peace In The Hundred Acre Wood