Travis Barker ha una missione per conto di Dio: illuminare la strada ai più giovani e far sentire a proprio agio i veterani. Gli Yellowcard avevano bisogno di una figura che gli desse la fiducia di riprovare ed hanno scelto l’uomo giusto come produttore e trait d’union tra passato e presente. Dopo 9 anni dall’ultimo album e dopo tanti, ma tanti, cambi nella band members neanche fosse la squadra di football di un college americano – gli originals sono solo Ryan Key (chitarra e voce) e Sean Mackin (violino) – il gruppo di Jacksonville torna a far suonare chitarre e violino.

Credit: Press

“Better Days” è l’undicesimo album di una band che ha difficilmente ripetuto il successo commerciale di “Ocean Avenue” del 2003, firmato ai tempi dalla Capitol Records, e che negli anni ha cercato di proteggere l’heritage di quel percorso e di quel sound che però non ha mai del tutto replicato.

Il disco si presenta subito col piede giusto, il violino è il plus determinante della band e sebbene l’elettronica permea l’intero album, segno questo della res nova che tutto il genere pop-punk ha abbracciato negli ultimi anni, Machine Gun Kelly degli inizi docet, prodotto anche lui da Travis Barker, tutto fila secondo le regole previste. E’ una comfort zone di stile e carattere e il singolo che dà il titolo all’album,”Better Days”, “Take What You Want” e “Love Letters Lost” – featuring con Matt Skiba degli Alkaline Trio – scorrono rotonde, serrate, adrenaliniche.

“honestly i”, secondo singolo, è un processo virtuoso e martellante per credere che non ci si salva da soli e Travis Barker picchia così forte da far convertire anche gli scettici. “You Broke Me Too” – featuring con Avril Lavigne che ha scelto anche lei Travis Barker come produttore per il suo “Love Sux” del 2022 – è una ballata da macchina del tempo molto (emo)pop e che riporta, che piaccia o meno, alla golden age italiana di MTV fine ’90 e primissimi duemila, così come “Bedroom Posters”. “City Of Angels” è un odi et amo con sequenze elettroniche e ritmi più distesi che lasciano subito spazio al ritorno dell’intensità di “Skin Scraped” e “Barely Alive”, per finire poi catapultati in una ballata dal gusto folk tra paternità e cambiamenti annessi. Un finale di buon gusto.

L’album è il frutto di considerazioni sul percorso di vita come singoli individui e come band, su quanto tutto (e tutti) cambi e su quanto sia necessario cogliere il momentum per uscire dal letargo e giocare la miglior mano possibile, col miglior dealer possibile (Travis) con le migliori carte a disposizione, in un gioco in cui si è partecipato a tracciarne le regole.