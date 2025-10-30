Credit: Jay Sansone

Dopo “Delta” (2018) e l’uscita dal gruppo di Winston Marshall nel 2021, i Mumford & Sons erano stati silenziosi a lungo e solo lo scorso marzo era arrivato il loro quinto LP, “Rushmere“.

Ora la band folk-rock londinese sembra aver trovato una maggiore continuità e annuncia già il suo successore, “Prizefighter“, in arrivo il prossimo 13 febbraio via Universal / Glassnote Records.

Il nuovo lavoro è stato scritto insieme ad Aaron Dessner dei National, che lo ha anche co-prodotto, al suo Lond Pond Studio in Upstate New York.

“Prizefighter” cattura la band nella sua versione più aperta e istintiva. In soli dieci giorni, hanno scritto più di un album di canzoni, una raccolta che appare profondamente personale, istintiva e spontaneamente collettiva. I testi di Marcus Mumford affrontano temi come la resilienza e la lotta, cantati con un mix di sicurezza e urgenza.

Per Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane le sessioni sono state tanto una riscoperta quanto una registrazione. Le giornate trascorse a scrivere nei caffè di Hudson e le notti passate attorno al tavolo della cucina del Long Pond hanno dato vita a canzoni che sembrano grezze nel senso migliore del termine, vive grazie alle prime registrazioni e alla gioia di fare semplicemente musica insieme di nuovo. Rinvigoriti, ringiovaniti e nella forma migliore della loro vita, “Prizefighter” abbraccia e riflette tutta questa energia e questo entusiasmo con quattordici canzoni di luce, ombra e tutto ciò che sta in mezzo.

Questa apertura si è estesa anche alla porta dello studio. I Mumford & Sons hanno accolto collaboratori nello studio, chiamando artisti del calibro di Hozier, Gracie Abrams, Chris Stapleton, Gigi Perez e lo stesso Dessner. La loro presenza ha sottolineato l’impegno della band nei confronti della comunità e delle relazioni.

Marcus dice del nuovo disco:

Ci sentiamo al culmine della nostra forza creativa. Stiamo mettendo tutto ciò che abbiamo in questo progetto e stiamo utilizzando tutta la nostra esperienza per abbracciare esattamente ciò che siamo. In questo periodo ci sentiamo a nostro agio con noi stessi. E Prizefighter è il risultato di questo nostro impegno: serio e giocoso, a volte ferito ma sempre pieno di speranza. Non siamo ancora neanche lontanamente vicini alla fine. Spero e credo che siamo all’inizio di qualcosa che non vogliamo abbandonare. Sono più entusiasta che mai di far parte di questa band.

Il loro nuovo singolo si chiama “Rubber Band Man” e vede la partecipazione proprio di Hozier.

“Prizefighter” Tracklist:

1. Here (with Chris Stapleton)

2. Rubber Band Man (with Hozier)

3. The Banjo Song

4. Run Together

5. Conversation With My Son

6. Alleycat

7. Prizefighter

8. Begin Again

9. Icarus (with Gigi Perez)

10. Stay

11. Badlands (with Gracie Abrams)

12. Shadow Of A Man

13. I’ll Tell You Everything

14. Clover