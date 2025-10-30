Trovato in rete, Public domain, via Wikimedia Commons

I Litfiba ritornaneranno insieme la prossima estate per festeggiare i 40 anni del loro secondo album “17 Re”, realizzato dalla I.R.A. Records nell’ormai lontano 1986.

Saranno ben venti le date divise tra giugno, luglio e agosto in giro per l’Italia con la formazione che comprende Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi.

Il 2026 sarà quindi l’anno del ritorno sul palco dei Litfiba degli anni ’80 con la formazione originale, un tour di 20 date in giro per l’Italia per celebrare i quarant’anni di “17 Re”, il disco che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale e europeo.

L’album doppio “17 Re”, secondo episodio di una trilogia che oggi suona attualissima dedicata alle vittime del potere, con la sua formula audace e sperimentale ancora oggi esprime una forza rara, capace di attraversare le generazioni.

Pubblicato nel 1986 come album doppio (solo in Francia fu pubblicato come album singolo) e considerato ancora oggi da molti il capolavoro stilistico dei Litfiba degli anni ‘80, “17 Re” fa parte della cosiddetta Trilogia delle vittime del potere insieme a “Desaparecido” e “Litfiba 3″.

Questi gli appuntamenti con loro:

27 giugno Perugia, Umbria Che Spacca Festival

30 giugno Padova, Sherwood Festival

2 luglio Bari, Fiera del Levante

4 luglio Pescara, Terrasound Festival, Porto Turistico

7 luglio Milano, Kozel Carroponte

9 luglio Villafranca (VR), Villafranca Festival 2026, Castello Scaligero

11 luglio Asti, AstiMusica, Piazza Alfieri

14 luglio Genova, Altraonda Festival

16 luglio Roma, Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle

18 luglio Servigliano (FM), NoSound Fest, Parco della Pace

21 luglio Bologna, Sequoie Music Park

23 luglio Firenze, Prato delle Cornacchie

25 luglio Cosenza, Rendano Arena, Piazza XV Marzo

28 luglio Napoli, Arena Flegrea

1 agosto Alghero, Alguer Summer Festival, Anfiteatro Ivan Graziani

4 agosto Catania, Villa Bellini

7 agosto Melpignano (LE), Sei Festival, Piazza Avantaggiato

11 agosto Palmanova (UD), Estate di Stelle, Piazza Grande

13 agosto Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli Live

15 agosto Bellaria Igea Marina (RN), Beky Bay

I biglietti per i concerti sono già disponibili su ‘Vivaticket.com‘.