Gli Inhaler hanno pubblicato il loro ultimo singolo, “Hole In The Ground”.

Si tratta del primo nuovo brano della band irlandese dal loro terzo album, “Open Wide”, pubblicato all’inizio di quest’anno.

Il brano è stato registrato con Kid Harpoon, il produttore del loro ultimo album, agli Abbey Road Studios.

“Per noi, ‘Hole In The Ground’ è una canzone nata dal nostro flusso di coscienza. Un po’ di tempo lontano dalla scrittura ci ha permesso di entrare in studio con una sorta di tabula rasa che ci ha ispirato“, spiega il frontman Eli Hewson.

“A volte può essere difficile parlare del significato delle proprie canzoni, ma noi la vediamo come qualcosa di fragile che cresce tra le macerie. O come l’ultimo ricordo sfocato che hai di una persona. È una sorta di meditazione sulla speranza e sul mantenersi svegli alla vita“.