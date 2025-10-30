Credit: Gloria Pasotti

A distanza di cinque anni dall’uscita del loro terzo LP, “Day Ripper“, i Bee Bee Sea torneranno il prossimo 21 novembre, via Wild Honey Records, con un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Stanzini Can Be Allright“.

La formazione garage-rock mantovana composta da Damiano Nigrisoli (aka Wilson Wilson), Giacomo Parisio e Andrea Onofrio lo ha registrato insieme a Marco Giudici, che si è anche occupato del mixing.

La press-release spiega che “Stanzini can be allright” è un omaggio alla canzone quasi omonima dei Gizmos, “Midwest can be allright”.

Anche il logo è una rivisitazione di uno dei loro loghi meno famosi.

Crescere nelle pianure della Pianura Padana può assomigliare, in qualche modo, all’esperienza del Midwest? Forse sì, forse no; è difficile dirlo. Ma noi di Bee Bee Sea abbiamo visto qualcosa in questo parallelismo. Ed è da questa convinzione che è nato tutto.

L’idea di provenire da un luogo isolato, con inverni freddi e nebbiosi ed estati torride, lontano dai principali centri culturali ed economici, non sembra affatto allettante. Eppure i Gizmos sono riusciti a catturare questa desolazione con un senso di ironia e un genuino attaccamento alle loro radici. A modo nostro, forse inconsciamente all’inizio, anche noi ci siamo lasciati ispirare da questo.

E Stanzini è proprio questo: un universo parallelo, una forza creativa nata per colmare ciò che potrebbe mancare a pochi ragazzi di una città di provincia. Da un garage trasformato in sala prove, Stanzini ha preso forma: un collettivo musicale che crea e sviluppa progetti lontano dal clamore delle grandi città.

L’album contiene 12 brani che raccontano storie di queste persone e di questi luoghi. Se i Gizmos ci hanno ispirato nello spirito, “Stanzini can be allright” va molto oltre dal punto di vista musicale. È sempre garage rock, ma si espande ampiamente, abbracciando influenze diverse con uno stile distintamente personale e ricco di sfumature. Si sente un po’ di egg punk, ma anche i Guided By Voices; accenni di Sweeping Promises e The Cleaners from Venus. Ci sono tantissime melodie e riff. È un diario di esperienze di vita in un luogo che forse non è straordinario, ma tutto sommato “può andare bene” quando si decide di cambiarlo.

E la musica può cambiare molte cose.

Ad anticipare la release, ecco il nuovo singolo “You”, che potete ascoltare qui sotto.

“Stanzini Can Be Allright” Tracklist:

1. Holy Money

2. Keep It Cool

3. Memories Of Another Life

4. You

5. Angel

6. Angel In Church

7. It’s All About The Slow Music

8. It’s All About The Music

9. It’s All About The Fast Music

10. Keep It Slow

11. Time & Time

12. Stop Elastico