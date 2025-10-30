Credit: Tess Roby

Lo scorso gennaio, via Fat Possum Records, The Weather Station aveva pubblicato il suo eccellente settimo album, “The Humanhood“.

Ora la musicista canadese torna a farsi sentire con del materiale inedito.

Oggi Tamara Lindeman, titolare del progetto, ha infatti rilasciato ben due nuovi brani, “Airport” e “Only The Truth”, che aveva registrato nelle stesse sessioni del suo LP più recente.

La musicista nativa dell’Ontario dice di “Airport”:

C’erano così tante canzoni forti che ho lasciato fuori “da Humanhood” perché l’album aveva un arco narrativo da rispettare. “Airport” era una di quelle che sono felice di pubblicare ora. Ho sempre odiato gli aeroporti, li trovo così disumanizzanti. Questa canzone racconta la storia di una persona che cerca di rispecchiare ciò che la circonda, che si chiude in se stessa, non si cura di nulla, finge che non le importi nulla anche quando in realtà le importa. Al centro di tutto questo c’è, ovviamente, un intenso desiderio e la speranza di qualcosa di vivo che sembra impossibile.

E poi spiega che “Only The Truth” è