credit: press

Mélanie Pain è stata la voce iconica dei Nouvelle Vague negli ultimi 20 anni, costruendo nel contempo una carriera solista unica che fonde pop, folk e poesia intima. Dopo tre album acclamati dalla critica e rinomati per la loro delicatezza, tornerà a breve con “How and Why”, un disco che le note stampa ci dicono come radicato nel folk più basilare, portando in primo piano la chitarra acustica e la voce, senza fronzoli, intima e diretta. Quella voce inconfondibile: morbida, profonda e naturalmente elegante.

Il singolo “Dreamloop” diventa quindi perfetta cartina tornasole del disco con la sua anima semplice e immediata. Non ci sono tanti arrangiamwenti “gonfi”, ma una chitarra dolcissima, un pregevole e toccante lavoro sulle voci e poco altro. Una bellissima canzone nella sua essenza.

Listen & Follow

Melanie Pain: Facebook