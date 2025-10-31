Credit: Autumn De Wilde

Florence + The Machine hanno reinterpretato il recente singolo di Lady Gaga “Abracadabra”.

La band ha suonato per la stazione radio statunitense SiriusXM. Florence Welch e compagni hanno eseguito “Which Witch” dalla deluxe edition del loro terzo album del 2015, “How Big, How Blue, How Beautiful”, incorporando il brano di Gaga di quest’anno.

La band ha anche eseguito l’ultimo singolo “Sympathy Magic”.

La Welch aveva collaborato con Gaga nella canzone “Hey Girl” dall’album “Joanne” del 2016. Parlando della collaborazione di quell’anno, Gaga aveva detto: “Per me è davvero, se non la migliore, una delle più grandi cantanti al mondo. È incredibile“.