31 ottobre. Halloween. Ci si potrà lamentare che non è la nostra festa, che siamo stati colonizzati pure nelle nostre tradizioni e avanti così. Giusto o sbagliato che sia, dal punto di vista musicale, “la notte delle streghe” offre non pochi spunti. Noi ne cogliamo una decina…

John Carpenter – Halloween Theme

E’ la notte di Michael Myers, la notte della mattanza…

Michael Jackson – Thriller

John Landis alla regia che dirige Michael in un cortometraggio horror/musicale, in cui il nostro diventa uno zombie ballerino su un brano ormai storico. C’è pure il maestro Vincent Price che declama versi oscuri. Cosa volere di più?

Warren Zevon – Werewolves of London

Allora, vediamo un po’. Abbiamo le zucche, abbiamo i fantasmi, abbiamo i mostri, abbiamo i vampiri, abbiamo quelli conciati alla “Scream”…chi manca? Cazzo, i lupi mannari!!! Dai che ci pensa Warren Zevon a ululare alla luna londinese!

The Misfits – Halloween

Uno come Glen Danzing ce lo vediamo proprio a suo agio ad Halloween, assolutamente…

Type O Negative – Black No. 1

Un brano epico, dedicato a una fanciulla oscura che ha stregato il cuore di Peter, una fanciulla per cui “Everyday is Halloween“…

Marilyn Manson – This Is Halloween

Il meraviglioso “Nightmare Before Christmas” di Tim Burton è datato ormai 1993, eppure è un classico che non smette di stupire. Immagini e musiche che conquistano. Nel 2006 il buon Reverendo Marilyn Manson si cimenta nella cover del brano “This Is Halloween”, inclusa nell’edizione speciale della colonna sonora. Ottimo lavoro!

Talking Heads – Psycho Killer

David Byrne, Chris Frantz e Tina Weymouth baciati da quella che si può definire ispirazione divina…o diabolica?

Helloween – Halloween

Poco da fare, i tedeschi Helloween se amate il power metal sono una vera e propria istituzione. La premiata ditta Kiske & Hansen funzionava alla grande e album come “Keeper of the Seven Keys – Part I & II” sono, di diritto, nella storia del metal. Un brano letteralmente epico come questa “Halloween” (qui nella sua versione integrale) è roba d’alta scuola!!

Rob Zombie – Dragula

Potremmo non citare il buon Rob Zombie in una compilation dedicata alla notte di Halloween? Sia mai, se non altro perchè, proprio lui, è stato regista di ben due film dedicati a Michael Myers. Qui, dopo una notte a cercare dolcetti o scherzetti, è il momento di smaltire tutte le calorie e gli zuccheri accumulati, facendo 4 salti in salotto al ritmo forsennato di questa “Dragula”!!

Metallica – Enter Sandman

A letto bambini, a letto perchè l’uomo della sabbia ha un po’ di progetti su di voi e ad Halloween potrebbe aver voglia di farvi una visita…

