Credit: Julia Johnson

Dopo aver pubblicato “Stampede”, il suo album di duetti, nell’agosto 2024, Orville Peck è pronto a ritornare con un nuovo EP, “Appaloosa“, in uscita il prossimo 14 novembre via Warner.

Non si hanno ancora molti dettagli su questo nuovo lavoro, ma il misterioso musicista country-folk sudafricano di stanza a Los Angeles ha già rivelato la tracklist che contiene anche “Atchafalaya”, una nuova collaborazione con Noah Cyrus, con cui aveva già lavorato per “Love Is A Canyon” e “How Far Will We Take It?”.

Peck inoltre ha condiviso un nuovo singolo, “Drift Away”, che potete ascoltare qui sotto.

Questo inno riflessivo cattura i sentimenti di nostalgia e noia tipici delle piccole città nell’era post-pandemia.

“Appaloosa” EP Tracklist:

1. Dreaded Sundown

2. Drift Away

3. Atchafalaya (ft. Noah Cyrus)

4. Maybe This Time

5. Oh My Days

6. My Side Of The Mountain

7. It’s The End Of The World