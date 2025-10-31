Credit: Kane Layland

Il prossimo 30 gennaio, via Marshall Records, The Molotovs pubblicheranno il loro primo LP, “Wasted On Youth”.

Secondo il comunicato stampa, l’album è “costellato di temi di consapevolezza sociale e politica e trasmette un senso di sopraffazione personale, di connessione ma anche di frammentazione interiore, traboccante di speranza ed energia giovanile, ma con i piedi ben piantati nella realtà delle sfide quotidiane e della vita moderna“.

La giovanissima band indie-rock londinese composta dai fratelli Mathew e Issey Cartlidge oggi ha rilasciato un nuovo singolo “Rhythm Of Yourself”, accompagnato da un video diretto da Matt Chandler, in cui i due inglesi danno vita al “piccolo uomo” della canzone in un affascinante videoclip in stile film noir.

Vi ricordiamo inoltre che i Molotovs saranno in Italia a novembre per tre imperdibili concerti previsti per venerdì 21 al Capitol di Pordenone, sabato 22 alla Largo Venue di Roma e domenica 23 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).