Il prossimo 6 febbraio, via Puscifer Entertainment/Alchemy Recordings/BMG, i Puscifer pubblicheranno il loro quinto LP, “Normal Isn’t”, che arriva a distanza di poco più di quattro anni dal precedente, “Existential Reckoning”.
Il disco canalizza le influenze post-punk che hanno plasmato le prime esperienze musicali dei membri, spingendosi però verso un territorio più oscuro e più orientato alla chitarra.
Il frontman Maynard James Keenan spiega:
Ci stiamo decisamente orientando verso le nostre prime influenze. È il punto d’incontro tra il goth e il punk. È da lì che provengo.
Dopo “Self Evident”, rilasciato qualche settimana fa, ora è il turno di un nuovo singolo, “Pendulum”, accompagnato da un video diretto da Mat Mitchell, María Aceves Diego e Cassidy Rast.
Keenan dice del brano:
La natura drammatica e romantica di questo brano induce una memoria sensoriale sonora che mi riporta alla pista da ballo buia e malinconica del Club Iguana, Austin, Texas, intorno al 1985. Riesco quasi a sentire l’odore delle sigarette al chiodo di garofano.