Il prossimo 6 febbraio, via Puscifer Entertainment/Alchemy Recordings/BMG, i Puscifer pubblicheranno il loro quinto LP, “Normal Isn’t”, che arriva a distanza di poco più di quattro anni dal precedente, “Existential Reckoning”.

Il disco canalizza le influenze post-punk che hanno plasmato le prime esperienze musicali dei membri, spingendosi però verso un territorio più oscuro e più orientato alla chitarra.

Il frontman Maynard James Keenan spiega:

Ci stiamo decisamente orientando verso le nostre prime influenze. È il punto d’incontro tra il goth e il punk. È da lì che provengo.