credit: Nami Suke

I Little Boys, l’esplosivo power duo italiano nato artisticamente in Giappone e che di anno in anno sta imponendo la propria energia all’estero pubblicano il nuovo singolo “Ilaria”.

“Ilaria” è una metafora della stupidità e dell’autodistruzione emotiva, nata da un conflitto interiore. «È la parte di noi che indebolisce la nostra integrità e la capacità di sentire e pensare con lucidità», raccontano i Little Boys. La canzone è una riflessione sull’umanità e sulle sue contraddizioni, più che un ritratto personale, e sarà accompagnata da un singolo girato in Cina, dove la band è attualmente in tour. «Abbiamo deciso di girare il video in Cina perché ci piacciono le sfide e abbiamo voluto fare un esperimento: abbiamo contattato band locali chiedendo loro di esprimere tramite le proprie cifre stilistiche culturali cosa Ilaria è, allo scopo di avere un concetto più ampio e universale. Siamo fortemente convinti che collaborare con persone dall’altra parte del mondo possa arricchire ulteriormente qualsiasi progetto ed esperienza, e arrivare ad avere più punti di vista o visioni che portino infine a una concezione unica e irripetibile.»

Laura “Elle” Bertone e Sergio “Esse” Pirotta portano avanti con determinazione e grinta il progetto nato per caso a seguito di una scommessa su un volo aereo nel 2020 diretto verso il Giappone. Poliedrica, eccentrica, tormentata lei, riservato, eclettico e riflessivo lui, i due musicisti si compensano e si stimolano a vicenda, contagiati da punk, rock e delta blues che fanno da colonna sonora a testi audaci e senza filtri, cantati dalla voce a tratti soave, a tratti acuta e distorta, di Elle.