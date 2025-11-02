I Cure hanno annunciato che l’epico concerto dello scorso anno al Troxy di Londra, tenutosi il 1 novembre 2024 davanti a 3000 fan, sarà disponibile nei cinema di tutto il mondo a partire dall’11 dicembre, in anticipo rispetto all’uscita fisica in Blu-Ray e DVD prevista per la fine dello stesso mese.

Il concerto era stato trasmesso in diretta streaming gratuito su YouTube a più di un milione di persone e coincideva con l’uscita di “Songs Of A Lost World”, il loro album più recente, suonato per intero, seguito da una serie di classici e da una selezione di canzoni tratte da “Seventeen Seconds” del 1980. Alla fine i brani suonati sono stati ben 31.

I biglietti per le proiezioni nei cinema di tutto il mondo saranno in vendita dal 20 novembre.

Info QUI.