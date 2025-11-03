Carter B. Smith

Sting, l’artista vincitore di 17 Grammy Award, aggiunge oggi due nuovi appuntamenti al suo “STING 3.0” World Tour, facendo tappa in Italia per due concerti estivi con il suo trio insieme al chitarrista di lunga data Dominic Miller e il dinamico batterista Chris Maas.

Il 3 luglio 2026 arriverà a Perugia, sul prestigioso palco dell’Arena Santa Giuliana, nell’ambito della rassegna Umbria Jazz, uno dei festival musicali più amati e seguiti al mondo. Il 31 luglio 2026 si esibirà poi a Bassano del Grappa, al Bassano Music Park presso il Parco Ragazzi del ’99, per un altro indimenticabile show.

I fan avranno l’opportunità di vedere Sting esibirsi con i successi intramontabili e le perle della sua discografia. Il tour mondiale “STING 3.0” ha registrato diversi sold out in tempi rapidissimi ed è partito con recensioni entusiastiche.