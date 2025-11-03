credit: press

Attraverso un songwriting classico e maestria musicale, “Gained / Lost“, il nuovo album dei The Wave Pictures che esce il 27 febbraio su Bella Union, unisce il garage rock degli anni ’60, il classic rock degli anni ’70 e l’indie americano degli anni ’90 con lo spirito indipendente che ha guidato la band per quasi tre decenni. Per accompagnare l’annuncio di oggi, hanno condiviso il primo singolo e brano di apertura dell’album “Alice”, una bellezza struggente ispirata agli scritti di William Burroughs.

In tutto “Gained / Lost”, David Tattersall (chitarra e voce solista), Franic Rozycki (basso) e Jonny Helm (batteria) catturano la gioia di suonare insieme, una chimica che ha consolidato lo status dei The Wave Pictures come una delle band cult più longeve della Gran Bretagna.

I testi di Tattersall arrivano come cartoline dallo spazio in cui i ricordi si frammentano e i sogni riempiono le crepe, riflettendo il sé come bambino, come anziano e come osservatore dalla finestra di un vicino. I testi fluttuano sulle chitarre e sulla batteria come figure nel cielo in un dipinto di Chagall. I Wave Pictures danno sempre alla quotidianità il suo giusto valore magico.

Come il suo predecessore, “Gained / Lost” è stato registrato da Jim Riley ai Ranscombe Studios di Rochester in sette giorni. Riley cattura i The Wave Pictures dal vivo e senza filtri, proprio come loro preferiscono registrare.

Tracklist: