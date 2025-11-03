Credit: press

Suzanne Vega, una delle voci più iconiche della musica d’autore internazionale, torna in Italia con uno spettacolo che attraversa la sua intera carriera artistica, per un’unica data al Conservatorio di Milano il prossimo 21 marzo 2026.

Un viaggio musicale che includerà brani amatissimi come “Tom’s Diner”, “Luka”, “Marlene On The Wall”, oltre a nuove canzoni tratte dal suo ultimo album “Flying with Angels” pubblicato nel maggio 2025 e accolto con entusiasmo dalla critica di tutto il mondo.

Apprezzata da sempre per un’innata nota poetica e la capacità di raccontare storie intime e universali, Suzanne Vega ha costruito in oltre quarant’anni una carriera elegante e sempre alla ricerca di nuovi spunti creativi.

Ad accompagnarla sul palco, per l’occasione, ci saranno due collaboratori di lunga data: il chitarrista Gerry Leonard, noto anche per il suo lavoro con David Bowie, e la violoncellista Stephanie Winters che, con aggiungeranno intimità e raffinatezza al concerto.

