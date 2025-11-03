I Silk Daisys, duo dream pop/shoegaze di Atlanta, Georgia entrano in clima Halloween con il brano “Haunted House”. Un muro di suono ci accoglie, mentre il brano si muove candenzato, evocando spiriti suggestivi e fantasmi musicali che ci rimandano agli anni ’90. Carezze oscuramente vellutate in clima Vincent Price…

James Abercrombie dice del nuovo singolo della band:

“‘Haunted House’ è quella che considero la nostra unica vera canzone shoegaze, anche se elementi shoegaze si ritrovano nelle nostre canzoni semplicemente perché siamo grandi fan del genere. Quando l’ho scritta, pensavo a questa fantastica canzone di Lee Hazlewood, ‘Won’t You Tell Your Dreams’. Parla di come lui non riesca a smettere di sognare un vecchio amore. Ha un’atmosfera davvero inquietante. Ci piacciono molto anche le case infestate, le giostre oscure dei luna park e tutto ciò che riguarda quel mondo…Karla ascolta molti podcast di storie di fantasmi. Nostra figlia ha un’attrezzatura per la caccia ai fantasmi e la porta con sé nei luoghi antichi. Io tendo ad essere un po’ scettico, ma sto cambiando idea. Adoro le storie di fantasmi in cui gli spiriti fanno cose di routine, come prendere il caffè al mattino. Trovo davvero interessante il ricordo di qualcuno così forte da sembrare palpabile, come se abitasse il tuo spazio e ti perseguitasse. Karla ha avuto l’idea di rendere la voce alla fine super spettrale, il che secondo me aggiunge davvero un tocco di inquietudine al brano.”

Listen & Follow

Silk Daisys: Bandcamp