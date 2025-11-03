Un film, una nuova edizione del disco…è il momento di riprendere in mano, ancora una volta, “Nebraska” di Bruce Springsteen.

“Nebraska” è un album sospeso. Non tra due generi, ma tra due mondi: quello del successo e quello del silenzio. È la voce di un uomo che, dopo aver cavalcato la tempesta della fama, si ferma e guarda giù, nel vuoto, nei campi innevati del Midwest, nei volti spenti di chi non ha più niente da perdere. Springsteen lo concepisce in una stanza, con un registratore a quattro piste, lontano dalle luci, dalle urla e dalle promesse del rock’n’roll. Non c’è più la folla, né l’energia redentrice del palco. Ci sono solo le sue dita, la sua voce, e l’America. Un’America stanca, ferita, dimenticata.

“Nebraska” non cerca di convincere nessuno. Non costruisce un’ideologia, non prende posizione nel senso convenzionale del termine: osserva, ascolta, assorbe. È un disco che cerca le persone, ma non per condurle da una parte o dall’altra. Vuole solo riconoscerle. Dare loro un nome, una voce, una dignità.

Nel 1982 il mondo stava cambiando, ma la ferita americana restava aperta: i marginalizzati, la povertà, gli sfruttati, gli invisibili. Springsteen li racconta senza filtri, con la semplicità e la crudezza dei grandi narratori. Uomini e donne schiacciati dalla vita, condannati in partenza, che sognano, ancora, un riscatto anche se pensano di non meritarlo. Sono le stesse figure che abitano i racconti di Steinbeck o le strade di Kerouac. Numeri per il sistema, ma anime per Springsteen. E lui, come un novello cronista dell’abisso, traduce i loro sospiri in musica.

“Nebraska” è un disco acustico, folk, scarno. Ma nella sua essenzialità pulsa un’energia elettrica, sotterranea, come se sotto ogni accordo stesse per scatenarsi una tempesta. La chitarra non urla, ma prega. La voce non canta, confessa. E in quella confessione, Springsteen non parla solo di loro — parla di sé, di noi, di tutti. Perché dentro “Nebraska” non c’è solo l’America. C’è l’essere umano nel suo momento più fragile: quando non resta più niente, se non la consapevolezza di ciò che si è perduto. È un disco che guarda l’abisso e non distoglie lo sguardo. Lo vive, lo visita, lo racconta. E nel farlo, ci mostra anche il nostro: quello che portiamo dentro, fatto di paura, di desiderio, di amore malato e di violenza gratuita.

Springsteen ci mette davanti a uno specchio scomodo: l’uomo è capace di tenerezza e di crudeltà, di sacrificio e di follia. E spesso, per stupidità o per dolore, arriva ad ammazzare persino l’amore. “Nebraska” ci fa ascoltare il suono di questa verità nuda. La sua voce non giudica, ma ci affida un compito: riconoscere il male, estirparlo, trasformarlo in coscienza.

Ogni brano è un piccolo racconto morale. Ogni voce che si leva dalle sue storie è una confessione di colpa, ma anche una possibilità di redenzione. Perché, come in ogni tragedia americana, il perdono non è concesso — va cercato, vissuto, conquistato. In fondo, “Nebraska” ci parla di una condizione che appartiene a tutti noi: la sensazione di correre, correre sempre, senza arrivare mai da nessuna parte. Cerchiamo di possedere, di accumulare, di controllare. Ma alla fine non possediamo niente, se non le nostre vergogne e i nostri peccati. E proprio da lì, da quella fragilità, dobbiamo ripartire: condividerla, donarla, farne comunità.

Forse questo è il messaggio ultimo del disco — e di tutta la grande arte: riconoscere che siamo umani, imperfetti, spaventati, ma ancora capaci di compassione. E in un mondo che ci vuole efficienti e produttivi, “Nebraska” ci ricorda che esiste ancora la dignità del fallimento, la poesia della perdita, la santità del dubbio.

Un uomo solo, una chitarra, un registratore. E la voce di un’America che non muore, ma continua a parlare, piano, nel vento delle praterie, nei fari lontani, nei silenzi che separano una vita dall’altra. Lì, dove finisce la musica e comincia la verità, c’è Bruce Springsteen. E con lui, ci siamo anche noi.