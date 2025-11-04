Credit: Ebru Yildiz

In attesa del loro ritorno live in Italia previsto a Milano il 23 novembre ai Magazzini Generali e sull’onda del buon riscontro di critica del recente “Dance Called Memory“, abbiamo fatto due chiacchiere con il leader dei Nation of Language, Ian Richard Devaney, colto in una uggiosa e calma mattina di fine Ottobre a Philadelphia, discutendo in modo sincero e aperto di ispirazione, routine e pensieri.

“Dance called memory” è il vostro quarto album, forse quello in cui si riesce a percepire un maggiore apporto personale, una maggiore introspezione rispetto ai precedenti, ci puoi parlare della sua genesi, dei momenti che lo hanno ispirato?

Il titolo dell’album nasce da una frase che mia moglie Aiden (Noell, tastierista del gruppo) ha trovato leggendo un libro “The beauty of the husband” di Anne Carson, parla del modo in cui noi interagiamo con la memoria e il nostro passato, come ci muoviamo avanti ed indietro e attorno a queste cose, insomma come la memoria ci danza attorno e questo concetto ha a che fare con molte delle cose presenti nell’album, argomenti come perdita, cambiamento, l’idea di entrare in un nuovo capitolo della vita, che non necessariamente conosci ma che trovi per forza davanti alla tua strada da affrontare.

Certo, è un titolo che rimanda al movimento, al cambiamento insito nella vita, come se l’obiettivo principale fosse quello di approfondire l’interno piuttosto che l’esterno, è una vostra caratteristica, che si combina anche col tipo di musica che proponete, post wave inglese con introspezione, cosa ne pensi di questa commistione?

Quando ho iniziato a scrivere musica con questa band, era proprio perchè volevo scoprire l’interazione con la musica new wave, vedere come funzionava con questo tipo di strumentazione, sintetizzatori, basso e chitarra elettrica come strumenti principali, penso che tutto questo quando siamo in studio rifletta un senso di nostalgia, che non è poi una parola così comune e apprezzata;in generale, le parole, il suono mi trasportano in altri periodi della mia vita, c’è un senso del trasporto in quello che faccio, non è necessariamente l’idea di pensare a qualche periodo aureo ma solo l‘effetto di condurmi da qualche altra parte, quella capacità della musica di riuscire a far collassare il tempo e portarti dentro altri flussi temporali e quando hai a che fare con tutto questo, inizi a riflettere su cosa sei, cosa sei stato e cosa potresti diventare.

Una sorta di connessione fra musica e i propri pensieri; un altro aspetto che esce da questo album è una volontà di proporre un pop più adulto rispetto al passato, qualcosa di più maturo e sofisticato, a tratti sembra di sentire i Prefab Sprout (sorriso di Ian), il tentativo di andare oltre, nella scrittura e nel suono…

C’era un’idea che avevo in testa quando ho iniziato a scrivere l’album, stavo attraversando un periodo di depressione e avevo questa immagine di una larga estensione di desolazione; una band che mi ha ispirato in questo processo è stata i Mojave 3, che era un side project degli Slowdive, una band che riusciva a combinare american western desert texture, derivante da una prospettiva shoegaze, era un tipo di musica che ascoltavo molto a quel tempo, e ha portato il suo contributo, specie nella prima e ultima canzon dell’album.



In effetti, è come se la prima e l’ultima canzone fossero una classica introduzione e epilogo del romanzo dell’album..

Certo, grazie, nella mia testa ci sono delle precise indicazioni di dove devono essere le canzoni all’interno dell’album, la canzone di apertura deve essere quella, la canzone di chiusura quell’altra e come si struttura il resto all’interno.



Avete utilizzato un nuovo produttore, Nick Millhiser che ha lavorato in precedenza con LCD SounsSystem, come vi siete trovati, come ha conciliato il suono freddo col calore delle liriche del vostro repertorio.

Nick è amazing, lui è stato membro dei live degli LCD e ha la sua band, gli Holy Ghost!, ha un approccio molto coinvolgente nel registrare, ad esempio nell’utilizzo dei sintetizzatori; ci ha portato a esplorare di più il suono e allo stesso tempo divertirci mentre suonavamo, è stato capace di umanizzare questa esperienza; con ogni album, io divento più abituato a conoscere di più gli aspetti della produzione, quindi, sono sempre più attento a sorprendermi dagli aspetti spontanei e nuovi, di come l’apporto di qualcuno esterno possa far espandere ciò che la band può dare.

Avete fatto 4 album in 5 anni, segnale di grande ispirazione, qual’è la vostra routine nel comporre?

E’ interessante perchè credo che essere in una band è un’esperienza divisa in stagioni, tour, preparazione dell’album, fasi in cui pensare a come escono le canzoni, anno dopo anno…adesso immagino che il prossimo periodo sarà quello della scrittura ed è buffo perché nella mia testa penso che le altre persone lavorino più duramente di quanto faccia io, per cui c’è questa urgenza di continuare così, cioè sedermi al mio tavolo e scrivere canzoni il più possibile, come un’esigenza personale; a volte può essere un effetto laterale, sai, vivere a New York, vedi tutta questa gente che lavora duro ogni giorno, e questa cosa ha a che fare con il fatto che ogni cosa sembra molto veloce, quindi è come se ogni tanto mi chiedessi cosa mi aspetto di fare vivendo in un ambiente così frenetico.



Qual’è la vostra dimensione live, trovate differenze fra l’audience europea e quella americana?

Direi che anche negli Stari Uniti ci sono città che si comportano in modo diverso, non è solo fra USA e Europa, è una regola generale; certo, Italia Spagna Portogallo ad esempio, il pubblico tende ad esprimersi in modo forte, saltano ballano; qui alcune vole sembrano degli specchi, ma dipende dove sei, per esempio a New York o Los Angeles la gente sembra divertirsi ma sono rigidi, di certo non vanno fuori di testa durante il concerto; abbiamo fatto uno show a Austin, Texas e certo, lì mi ricordava molto i live in Italia, dove la gente ti restituiva l’energia che noi dal palco cercavamo di dare. Siamo stati diversi volte in Milano che ci piace molto, spero di ritrovare quella sensazione, non vedo l’ora.



Allora a presto con i Nation of Language in quel di Milano live!!!