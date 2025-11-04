Come già annunciato qualche mese fa, Tom Smith, frontman degli Editors, pubblicherà il suo primo LP solista, “There Is Nothing In The Dark Which Isn’t There In The Light”, il prossimo 5 dicembre, via PIAS.
Prodotto da Iain Archer, il suo esordio solista è un lavoro intimo, nato dal desiderio di tornare all’essenza della scrittura: voce, chitarra, pianoforte.
Il musicista britannico lo presenterà in anteprima venerdì 14 novembre al Teatro Regio di Parma all’interno del Barezzi Festival.
Oggi però l’inglese ha annunciato il suo ritorno previsto per il mese di marzo: l’unico appuntamento invernale nel nostro paese con lui è previsto per lunedì 16 al Teatro Comunale di Ferrara (per il Ferrara Sotto Le Stelle).
I biglietti, che saranno disponibili dalle ore 11 di venerdì 7 novembre, si potranno comprare qui.
Smith inoltre ha rilasciato anche un altro estratto dal suo primo full-length, “Broken Time”, che conferma l’essenza più intima del suo nuovo progetto.