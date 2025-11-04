Lunghi silenzi che si riempiono di un’eco inquietante, angoli bui che nascondono un mistero nato dai propri pensieri. I Dear Company tornano con “An Ode To”, il loro nuovo, coinvolgente, singolo. Seguendo movimenti imprevedibili, la melodia si fa strada tra sonorità a cavallo tra noise e post-rock, unendo ad un’apparente sensazione di delicatezza la realizzazione tragica di un destino infausto. Il brano che ne nasce trae una potenza drammatica morbosa e inclassificabile dal buio, elemento mistico di una realtà via via sempre più dominata da forze oscure.

Avvolgente, totalizzante e quasi teatrale nel suo incedere, che ci cresce sotto gli occhi, questo brano accarezza e graffia nello stesso tempo, magnetico e irresistibile.

«“An Ode To” è una litania crepuscolare che si nutre di oscurità interiore, solitudine e alienazione. Il brano si presenta come un’elegia per ciò che viene dimenticato: persone, gesti, storie sommerse dal tempo o dal dolore

collettivo. Il testo si sviluppa attraverso immagini essenziali e cupe, in cui la luce è assente e la realtà si fa distorta, come in una visione offuscata dal trauma.

Il refrain “just as dark as all I see” si ripete come un mantra, esprimendo una condizione esistenziale di smarrimento e impotenza. La figura evocata – forse un simbolo dell’innocenza, forse una divinità dimenticata – è vittima di un mondo che celebra il sacrificio ma ignora il valore della purezza, mentre la normalità viene anestetizzata da farmaci e sogni vuoti.

Musicalmente, il brano si muove in un registro minimale e drammatico, costruendo un crescendo emotivo fatto di silenzi, strati sonori ovattati e incursioni di noise controllato. I synth tessono un tappeto sonoro contemplativo,

attraversato da chitarre riverberate che emergono come pensieri improvvisi. Le voci – sussurrate, quasi stanche – emergono come fantasmi, suggerendo una preghiera laica, una riflessione esistenziale più che una narrazione

vera e propria.

“An Ode To” non è tanto un’ode quanto una veglia. Una canzone che parla di ciò che è stato lasciato indietro, e che risuona come un’eco nel vuoto.»

