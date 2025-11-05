Henry Rollins e Ian MacKaye insieme in un nuovo progetto. Questa si che è una bella notizia.

Rollins non pubblica nuova musica da molto tempo e MacKaye non è più in primo piano come un tempo, ma le cose cambiano. Ce lo fa sapere Rollins (che nel 2023 dichiarava che non aveva alcuna intenzione di tornare in una band) stesso:

Qualche settimana fa sono andato a Washington per lavorare a un grande progetto. Ian MacKaye e io siamo andati agli Inner Ear Studios, dove abbiamo registrato i nostri primi dischi decenni fa, e abbiamo mixato una sessione di quattro canzoni con il grande Don Zientara alla console. Si tratta dello stesso studio dove hanno registrato i Teen Idles, i Minor Threat, i Bad Brains e molti altri. È stato fantastico tornare lì con Ian e Don. A metà del mixaggio, si è unito a noi nientemeno che Eddie Janney, membro degli Untouchables, Rights Of Spring, One Last Wish, Happy Go Licky, Skewbald e altre grandi band. La sua presenza ha arricchito notevolmente la sessione. Per quanto riguarda i brani, li ho masterizzati alcuni giorni fa e ora sto lavorando al layout e al design del disco. Quando sarà pronto, ve lo farò sapere. Siamo davvero entusiasti di questo progetto.

Restiamo in attesa di ulteriori notizie a questo punto…